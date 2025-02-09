دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19)

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 02:53 صباحاً - تابع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر صدارته لترتيب هدافي دوري روشن السعودي بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة التاسعة عشرة…

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 16 هدفاً

2- كريم بنزيما (الاتحاد): 14 هدفاً

3- ماركوس ليوناردو (الهلال): 13 هدفاً

4- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 12 هدفاً

5- الكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً

6- جوليان كينونيس (القادسية): 11 هدفاً

7- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً

8- بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية): 10 أهداف

9- موسى بارو (التعاون): 10 أهداف

10- ميزياني ماوليدا (الخلود): 10 أهداف