نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 02:53 صباحاً - تابع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر صدارته لترتيب هدافي دوري روشن السعودي بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة التاسعة عشرة…
1- كريستيانو رونالدو (النصر): 16 هدفاً
2- كريم بنزيما (الاتحاد): 14 هدفاً
3- ماركوس ليوناردو (الهلال): 13 هدفاً
4- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 12 هدفاً
5- الكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً
6- جوليان كينونيس (القادسية): 11 هدفاً
7- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً
8- بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية): 10 أهداف
9- موسى بارو (التعاون): 10 أهداف
10- ميزياني ماوليدا (الخلود): 10 أهداف