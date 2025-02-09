نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 01:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، السبت، مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، وفيما نتائج مباريات هذه المرحلة…
الخلود × الرياض 3-2
الأخدود × الاتفاق 0-2
ضمك × الهلال 2-2
العروبة × الوحدة 4-2
النصر × الفيحاء 3-0
الأهلي × الفتح 2-0
القادسية × الرائد 2-0
الشباب × الخليج 5-1
التعاون × الاتحاد 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 49 نقطة
2- الهلال: 47 نقطة
3- النصر: 41 نقطة
4- القادسية: 41 نقطة
5- الأهلي: 38 نقطة