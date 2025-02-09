دوري روشن السعودي (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 01:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، السبت، مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، وفيما نتائج مباريات هذه المرحلة…

الخلود × الرياض 3-2

الأخدود × الاتفاق 0-2

ضمك × الهلال 2-2

العروبة × الوحدة 4-2

النصر × الفيحاء 3-0

الأهلي × الفتح 2-0

القادسية × الرائد 2-0

الشباب × الخليج 5-1

التعاون × الاتحاد 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 49 نقطة

2- الهلال: 47 نقطة

3- النصر: 41 نقطة

4- القادسية: 41 نقطة

5- الأهلي: 38 نقطة