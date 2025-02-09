نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأردني (12)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 12:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، السيت، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، باستثناء مباراتين مؤجلتين، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه الجولة..
مغير السرحان × الأهلي 0-0
شباب الأردن × السلط 0-4
الرمثا × شباب العقبة 0-0
الفيصلي × معان 3-1
الصريح × الوحدات- تأجلت
الجزيرة × الحسين إربد- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة
1- الحسين إربد: 31 نقطة
2- الوحدات: 26 نقطة
3- الرمثا: 21 نقطة
4- الفيصلي: 19 نقطة
5- الأهلي: 18 نقطة