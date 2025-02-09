الدوري الأردني (12)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 12:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، السيت، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، باستثناء مباراتين مؤجلتين، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه الجولة..

مغير السرحان × الأهلي 0-0

شباب الأردن × السلط 0-4

الرمثا × شباب العقبة 0-0

الفيصلي × معان 3-1

الصريح × الوحدات- تأجلت

الجزيرة × الحسين إربد- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 31 نقطة

2- الوحدات: 26 نقطة

3- الرمثا: 21 نقطة

4- الفيصلي: 19 نقطة

5- الأهلي: 18 نقطة