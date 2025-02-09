الدوري الإسباني: التعادل يحكم قمة مدريد…

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 12:59 صباحاً - خيّم التعادل الإيجابي (1-1) على لقاء قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد في سانتياغو برنابيو..

تقدم أتلتيكو مدريد عبر جوليان ألفاريز من علامة الجزاء (د 35) وردّ عليه كيليان مبابي بهدف التعادل (د 50) من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقدم الفريقان مباراة (بدنية)كبيرة، واحتدم الصراع على الكرة في وسط الملعب مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض قابلتها صلابة دفاعية مميزة من جانب أتلتيكو.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، وأتلتيكو مدريد إلى 49 نقطة في المركز الثاني.