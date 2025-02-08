أغرب اتجاهات الموضة في أسبوع نيويورك للأزياء شتاء 2025

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 11:53 مساءً - شهد أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2025 مشاركة واسعة من العلامات التجارية البارزة، حيث تنوعت العروض بين الأناقة الكلاسيكية والتصاميم الجريئة المثيرة للجدل.

أبرز الاتجاهات الغريبة في أسبوع الموضة

مارك جاكوبس:

فساتين ضخمة ومنتفخة بتصاميم غير تقليدية.

أحذية غريبة تشبه أحذية الدمى.

اتجاهات أخرى جديرة بالذكر

براندون ماكسويل:

أزياء كلاسيكية أنيقة.

كريستوفر جون روجرز:

أزياء ملونة جريئة.

لماذا هذه التصاميم غريبة؟

تتميز هذه التصاميم بجرأتها وابتعادها عن المألوف، حيث تهدف إلى لفت الأنظار وإثارة الجدل. قد يعتبرها البعض غير تقليدية أو حتى غريبة، بينما يراها البعض الآخر تعبيرًا عن الإبداع والابتكار في عالم الموضة.

هل هذه التصاميم ستصبح رائجة؟

من الصعب التنبؤ بما إذا كانت هذه التصاميم ستصبح رائجة في المستقبل، ولكنها بالتأكيد أثارت نقاشًا واسعًا في أوساط الموضة. قد تجد بعض هذه التصاميم طريقها إلى الشارع، بينما قد تبقى مجرد قطع فنية فريدة من نوعها.