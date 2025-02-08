مكياج بسيط لحفل خطوبة في المنزل: نصائح للعروس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 11:53 مساءً - تستعد العروس لحفل خطوبتها في المنزل، وترغب في التألق بمكياج بسيط وجذاب. نقدم لها في هذا المقال مجموعة من النصائح القيمة لتحقيق ذلك، بالاستناد إلى موقع snapbeautysalon.

نصائح لوضع مكياج مثالي لحفل خطوبة في المنزل

ترطيب البشرة: الخطوة الأساسية قبل وضع المكياج هي ترطيب البشرة بكريم مناسب لنوعها. يساعد ذلك على منع ظهور التكتلات والتجاعيد والخطوط التي تفسد المكياج.

البرايمر: يعتبر البرايمر خطوة هامة لتثبيت المكياج وجعله يدوم طويلاً. يجب اختيار برايمر مناسب لنوع البشرة لتجنب أي مشاكل.

تعزيز لون البشرة الطبيعي: يجب الحرص على تعزيز لون البشرة الطبيعي، سواء في الشتاء أو الصيف. يساعد ذلك على إبراز الجمال الطبيعي للعروس. يجب اختيار كريم أساس يتناسب مع لون البشرة.

لمعان البشرة: يمكن إضافة لمسة من اللمعان إلى عظام الوجنتين فوق أحمر الخدود لإضفاء تألق على الوجه وجعله يبدو أكثر جاذبية وإشراقًا.

تحديد العيون بطريقة بسيطة: يمكن اختيار مظهر دخاني بسيط للعيون أو استخدام بعض الظلال الداكنة لإبراز جمال العينين. ينصح بوضع هايلايتر كريمي بارد على الزوايا الداخلية للعينين، مع وضع ماسكارا مقاومة للماء.