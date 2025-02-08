اتجاهات الموضة والجمال لخريف وشتاء 2025: نظرة على عرض مارك جاكوبس في نيويورك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 11:53 مساءً - شهد أسبوع الموضة في نيويورك عرضًا مميزًا لمجموعة مارك جاكوبس لخريف وشتاء 2025، والتي كشفت عن أحدث اتجاهات الموضة والجمال. وقد لفتت الأنظار بشكل خاص تسريحات الشعر المموجة والمكياج المخملي الذي اعتمدته العارضات.

مكياج جريء مستوحى من الدمى

تميزت العارضات بملصقات دائرية على الشفاه والخدين، في إطلالة جريئة وغير تقليدية. وقد أوضح مارك جاكوبس أن هذا المكياج يهدف إلى إبراز مظهر ثنائي الأبعاد، مع التركيز على منطقتي الخدين والشفاه.

مكياج بسيط وتسريحات شعر مموجة

اعتمدت العارضات على مكياج بسيط للغاية، حيث تم التركيز على كريم الأساس وكونسيلر لإخفاء العيوب، مع حواجب مشذبة. واكتملت الإطلالة بلمسة نهائية لامعة وملصقات حمراء دائرية على العينين والشفاه، مما منحهن مظهرًا يشبه دمى البورسلين. أما تسريحات الشعر، فقد جاءت مموجة وبطابع طبيعي.

هل يصبح هذا الاتجاه واقعًا؟

على الرغم من أن هذا الاتجاه الجمالي قد يبدو جريئًا وغير تقليدي، إلا أنه يحمل بصمة مارك جاكوبس المميزة. يبقى السؤال: هل سيتحول هذا الاتجاه إلى صيحة رائجة في عالم الموضة والجمال؟ الأيام القادمة ستكشف لنا الإجابة.