فوائد التقشير: كيف يساعد في تجديد البشرة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 10:52 مساءً - ما هو التقشير وكيف يعمل؟

التقشير هو عملية تجميلية تهدف إلى إزالة الطبقات الميتة من الجلد لتحفيز عملية التجديد الخلوي. يتم التقشير باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات تشمل المقشرات الفيزيائية والكيميائية. بينما يعتمد التقشير الفيزيائي على استخدام أدوات أو كريمات تحتوي على جزيئات صغيرة تفرك الجلد بلطف، يعتمد التقشير الكيميائي على تطبيق مواد كيميائية مثل أحماض الفاكهة التي تذيب الروابط بين الخلايا الميتة وتجعل من السهل التخلص منها.

أنواع التقشير

التقشير الفيزيائي: يشمل استخدام مستحضرات تحتوي على جزيئات خشنة تُدَلّك بلطف على الوجه أو الجسم.

يشمل استخدام مستحضرات تحتوي على جزيئات خشنة تُدَلّك بلطف على الوجه أو الجسم. التقشير الكيميائي: يتم باستخدام منتجات تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو بيتا هيدروكسي مثل حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك.

يتم باستخدام منتجات تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو بيتا هيدروكسي مثل حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك. التقشير بالليزر: تقنية حديثة تُستخدم لإزالة طبقات الجلد بدقة متناهية.

فوائد التقشير على صحة البشرة

يساهم التقشير في تحسين مظهر الجلد بعدة طرق ويقدم مجموعة من الفوائد الطبية والتجميلية. إليك بعض الفوائد الأساسية للتقشير:

إزالة الخلايا الميتة: يساعد التقشير في التخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد، مما يكشف عن بشرة أكثر نضارة وشبابًا.

يساعد التقشير في التخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد، مما يكشف عن بشرة أكثر نضارة وشبابًا. تحفيز إنتاج الكولاجين: يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، مما يحسن من مرونة الجلد وثباته.

يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، مما يحسن من مرونة الجلد وثباته. تنشيط الدورة الدموية: يساعد التدليك أثناء عملية التقشير على تنشيط الدورة الدموية السطحية، مما يعزز من تغذية خلايا الجلد.

يساعد التدليك أثناء عملية التقشير على تنشيط الدورة الدموية السطحية، مما يعزز من تغذية خلايا الجلد. تصغير حجم المسام: يمكن أن يقلل من حجم المسام الواسعة ويحسن من ملمس الجلد البشري.

يمكن أن يقلل من حجم المسام الواسعة ويحسن من ملمس الجلد البشري. تقليل ظهور التجاعيد والبقع: يساهم بشكل كبير في تقليل التجاعيد الرفيعة والبقع الداكنة، مما يعطي البشرة مظهرًا موحدًا.

نصائح للحصول على أفضل النتائج من التقشير

للحصول على أقصى فائدة من جلسات التقشير، من المهم اتباع بعض النصائح الأساسية التي تضمن سلامة وفعالية العلاج:

اختيار النوع المناسب: من المهم اختيار نوع التقشير الذي يناسب نوع بشرتك وحالتها.

من المهم اختيار نوع التقشير الذي يناسب نوع بشرتك وحالتها. اختبار حساسية الجلد: يجب دائمًا إجراء اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد لتجنب أي رد فعل سلبي.

يجب دائمًا إجراء اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد لتجنب أي رد فعل سلبي. ترطيب البشرة: بعد عملية التقشير، يصبح الجلد أكثر حساسية، لذا من الضروري استخدام مرطب مناسب للحفاظ على رطوبة البشرة.

بعد عملية التقشير، يصبح الجلد أكثر حساسية، لذا من الضروري استخدام مرطب مناسب للحفاظ على رطوبة البشرة. تجنب التعرض للشمس: من المفضل تجنب أشعة الشمس المباشرة بعد عملية التقشير لحماية البشرة من الأضرار.

من المفضل تجنب أشعة الشمس المباشرة بعد عملية التقشير لحماية البشرة من الأضرار. استشارة أخصائي البشرة: من الأفضل استشارة طبيب أو أخصائي للعناية بالبشرة قبل البدء في خطة تقشير جديدة.

التقشير يمكن أن يكون إضافة رائعة لروتين العناية بالبشرة الخاص بك إذا تم تطبيقه بشكل صحيح مع مراعاة النصائح والإرشادات المذكورة. ومن خلال اختيار النوع المناسب والالتزام بالخطة الموصى بها، يمكن للمرء أن يتمتع ببشرة صحية، نضرة، ومشرقة.