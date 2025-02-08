ميلان يتغلب على إمبولي بثنائية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 09:55 مساءً - تغلب ميلان على نظيره إمبولي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية الروسونيري رافائيل لياو (د68) وسانتياجو خيمينيز (د76).

وشهدت المباراة حالتي طرد، الأولى لمدافع ميلان فيكايو توموري (د55)، والثانية لمدافع إمبولي لوكا ماريانوتشي (د65).

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 21 نقطة بالمركز السادس عشر.