دييجو سيميوني يعلن تشكيلة أتلتيكو مدريد لمواجهة الديربي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 09:55 مساءً - أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: يورينتي – خيمينيز – لينجليت – جالان.

الوسط: دي بول – باريوس – لينو – جويليانو.

الهجوم: جريزمان – جوليان ألفاريز.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو، صاحب المركز الثاني.