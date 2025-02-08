نشكركم على متابعتكم خبر دييجو سيميوني يعلن تشكيلة أتلتيكو مدريد لمواجهة الديربي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 09:55 مساءً - أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
الدفاع: يورينتي – خيمينيز – لينجليت – جالان.
الوسط: دي بول – باريوس – لينو – جويليانو.
الهجوم: جريزمان – جوليان ألفاريز.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو، صاحب المركز الثاني.