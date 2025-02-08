التعادل يحسم موقعة الهلال وضمك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 09:55 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة الهلال ومستضيفه ضمك، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثنائية الهلال حملت توقيع كل من ماركوس ليوناردو (د32)، وسيرجي سافيتش (د77)، فيما تكفل حبيب ديالو بتسجيل هدفي ضمك (د50، د73).

بهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة في وصافة جدول الترتيب، وأصبح رصيد ضمك 23 نقطة في المركز 11.