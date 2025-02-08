بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 08:00 مساءً - لماذا تحتاج إلى مرطب للبشرة؟

يعد ترطيب البشرة جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة اليومي. يساعد المرطب في الحفاظ على الماء داخل الجلد ويحميه من الجفاف والتشققات. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في حماية البشرة من العوامل الخارجية الضارة كالتلوث والطقس القاسي، ويعمل على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. لذا، فإن اختيار المرطب المناسب يعد خطوة حاسمة في ضمان صحة ونضارة بشرتك.

أنواع البشرة الرئيسية

قبل اختيار المرطب، من المهم فهم نوع بشرتك. هناك أربعة أنواع رئيسية للبشرة:

البشرة الجافة

البشرة الجافة تحتاج إلى مرطب غني يحتوي على نسبة عالية من الزيوت والسيراميدات لتعويض نقص الترطيب الطبيعي.

البشرة الدهنية

تفرز البشرة الدهنية زيوتًا زائدة، لذا فإن اختيار مرطب خفيف الوزن وغير كوميدوجيني (لا يسد المسام) هو الأفضل.

البشرة المختلطة

تحتاج هذه البشرة إلى مرطب متوازن لا يسبب الجفاف للمناطق الجافة ولا يزيد من دهنية المناطق الزيتية.

البشرة الحساسة

تحتاج البشرة الحساسة إلى مرطب يحتوي على مكونات لطيفة وخالية من الروائح والعطور لتجنب التهيج.

كيفية اختيار مرطب مناسب لنوع بشرتك

الخطوة الأولى: قراءة المكونات

تحقق من قائمة المكونات واختر مرطبًا يحتوي على العناصر المناسبة لنوع بشرتك مثل حمض الهيالورونيك للبشرة الجافة والشاي الأخضر أو الصبار للبشرة الدهنية.

الخطوة الثانية: اختبار المنتج

قم بتجربة المرطب على جزء صغير من جلدك لمعرفة ما إذا كان يسبب أي رد فعل تحسسي.

الخطوة الثالثة: مراجعة التقييمات

اقرأ الآراء والتقييمات على الإنترنت للحصول على فكرة عن فعالية المرطب وملاءمته لنوع بشرتك.

نصائح إضافية للعناية بالبشرة

تطبيق المرطب مباشرة بعد غسل الوجه لحبس الرطوبة.

استخدام واقي شمس يوميًا لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

باختيار المرطب المناسب، تمنحين بشرتك مناعة وحيوية تضمن لكِ مظهرًا مشرقًا وصحيًا. المشكلة ليست في وجود الجفاف أو الزيوت الزائدة فحسب، بل في اختيار الحل الأمثل لكِ.