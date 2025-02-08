أعراض نقص الهيموجلوبين وطرق علاجه الطبيعية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 08:00 مساءً - ينتج فقر الدم عن انخفاض مستويات الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء المسؤول عن حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي نقص الهيموجلوبين إلى مجموعة متنوعة من الأعراض والمشاكل الصحية.

أعراض نقص الهيموجلوبين:

التعب والإرهاق: الشعور المستمر بالتعب والضعف، حتى بعد الراحة.

شحوب الجلد: فقدان لون البشرة الطبيعي، خاصة في الوجه وداخل الجفون.

ضيق التنفس: صعوبة في التنفس، خاصة أثناء المجهود البدني.

الدوخة والصداع: الشعور بالدوار وعدم الاتزان، بالإضافة إلى الصداع المتكرر.

خفقان القلب: الشعور بضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.

برودة الأطراف: الشعور بالبرد في اليدين والقدمين، حتى في الطقس الدافئ.

تقصف الأظافر: ضعف الأظافر وتكسرها بسهولة.

صعوبة التركيز: مشاكل في التركيز والتذكر واتخاذ القرارات.

تورم اللسان أو ألمه: قد يحدث تورم أو ألم في اللسان في بعض الحالات.

علاج نقص الهيموجلوبين بشكل طبيعي:

تناول الأطعمة الغنية بالحديد: الحديد هو عنصر أساسي لإنتاج الهيموجلوبين. تشمل الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، الخضروات الورقية الداكنة، والمكسرات.

زيادة تناول فيتامين سي: يساعد فيتامين سي على امتصاص الحديد من الأطعمة. توجد فيتامين سي في الحمضيات والفلفل والطماطم والبروكلي.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12: فيتامين ب12 ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء. يوجد فيتامين ب12 في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

الحفاظ على رطوبة الجسم: شرب كمية كافية من الماء يساعد على تدفق الدم بشكل صحيح ويمنع الجفاف الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نقص الهيموجلوبين.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ: يساعد فيتامين أ على إنتاج خلايا الدم الحمراء. يوجد فيتامين أ في الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ.