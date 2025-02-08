شتوتجارت يقهر بوروسيا دورتموند .. وباير ليفركوزن يتعادل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 07:03 مساءً - تغلب شتوتجارت على نظيره بوروسيا دورتموند، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 21 من الدوري الألماني.

ثنائية شتوتجارت سجلها كل من فالديمار أنطون (د50) بالخطأ في مرماه، وجيف شابوت (د62)، فيما سجل جوليان براندت (د81) هدف دورتموند الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع شتوتجارت رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز 11.

وفي مباراة ثانية، حسم التعادل السلبي موقعة باير ليفركوزن ومستضيفه فولفسبورج، ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، وأصبح رصيد فولفسبورج 30 نقطة في المركز الثامن.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– فرايبورج × هايدنهايم 1-0.

– ماينز × أوجسبورج 0-0.

– هوفنهايم × يونيون برلين 0-4.