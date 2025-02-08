روتين العناية بالشعر: خطوات أساسية ليوم مشمس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 07:03 مساءً - الاستعداد لليوم المشمس بانتقاء الشامبو المناسب

يُعتبر الشامبو خطوة أساسية في روتين العناية بالشعر، خاصة في الأيام المشمسة التي تتطلب الحفاظ على نضارة الشعر وحمايته من الجفاف. يجب عليكِ اختيار شامبو مرطب ومناسب لطبيعة شعركِ؛ سواء كان دهنيًا، جافًا، أو مختلطًا. تأكدي من استخدام منتجات تحتوي على مكونات طبيعية تعزز من لمعان الشعر وتحميه من الأشعة فوق البنفسجية.

كيفية تطبيق البلسم بطريقة صحيحة

تعتبر خطوة تطبيق البلسم بعد الشامبو ضرورة لا غنى عنها. إليكِ بعض النصائح حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من البلسم:

ضعي كمية وفيرة على الأطراف وتجنبي جذور الشعر.

اتركي البلسم لعدة دقائق قبل الشطف لتمكين الامتصاص الكامل.

اختاري البلسم الذي يحتوي على مكونات مرطبة مثل زيت الأرجان أو جوز الهند.

التجفيف اللطيف وتجنب استخدام الأدوات الحرارية بكثرة

بعد غسل شعركِ، تأكدي من تجفيفه بلطف باستخدام منشفة ناعمة، للحد من التأثيرات السلبية للحرارة على فروة الرأس. حاولي تجنب استخدام الأدوات الحرارية مثل المجفف أو المكواة بشكل يومي، وفي حالة الضرورة، تأكدي من استخدام واقي للحرارة لحماية شعركِ من التلف.

الحماية من الشمس والتغذية اللازمة

من المهم جدًا حماية شعركِ من أشعة الشمس المباشرة، والتي يمكن أن تسبب جفاف الشعر وتلفه. إليكِ بعض الطرق الفعالة للقيام بذلك:

ارتداء قبعة أو استخدام وشاح لحجب الشمس.

استعمال منتجات مصممة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

تناول غذاء غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز من صحة شعرك مثل فيتامين E وC.

ترطيب الشعر باستمرار وتجنب المواد الكيميائية

يبقى ترطيب الشعر من الخطوات الأساسية التي لا يمكن تجاهلها، خاصة في الأجواء الحارة. امزجي بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، أو زيت الجوجوبا، لتغذية شعركِ ومنحه اللمعان المطلوب. حاولي تجنب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤدي إلى تلف شعركِ على المدى البعيد.

بهذه الخطوات البسيطة والمتكاملة، يمكنكِ الاستمتاع بيوم مشمس دون القلق من تأثيرات الشمس على شعرك، مما يحافظ على جماله وصحته ويزيد من ثقتكِ بنفسكِ.