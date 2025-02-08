الخلود يحقق فوزاً صعباً على الرياض

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 07:03 مساءً - حقق الخلود فوزاً صعباً على نظيره الرياض، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثلاثية الخلود حملت توقيع كل من ميزياني ماوليدا (د55)، همام الهمامي “هدفين (د57، د77)، فيما سجل هدفي الرياض كل من إبراهيم بايش (د1)، ومحمد كوناتي (د88).

بهذه النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد الرياض عند 28 نقطة في المركز السابع.