تنميل اليدين عند الاستيقاظ: الأسباب المحتملة وطرق العلاج

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 05:53 مساءً - هل تستيقظ أحيانًا مع شعور بالتنميل في يديك؟ هذه الحالة قد تكون مزعجة ومثيرة للقلق. في هذا المقال، سنستعرض الأسباب المحتملة لتنميل اليدين عند الاستيقاظ، بالإضافة إلى طرق العلاج المتاحة.

الأسباب المحتملة لتنميل اليدين عند الاستيقاظ:

متلازمة النفق الرسغي: تعتبر من أكثر الأسباب شيوعًا لتنميل اليدين. تحدث نتيجة لضغط العصب المتوسط في الرسغ، مما يسبب تنميلًا وخدرًا في الأصابع، خاصة الإبهام والسبابة والوسطى.

اعتلال الأعصاب الطرفية: يمكن أن ينتج عن مرض السكري أو نقص الفيتامينات (خاصة B12)، مما يؤدي إلى تلف الأعصاب والشعور بالتنميل.

انضغاط الأعصاب العنقية: مشاكل في فقرات الرقبة أو الديسك قد تؤثر على الأعصاب الممتدة إلى اليدين، مما يؤدي إلى الشعور بالتنميل عند النوم بوضعية خاطئة.

ضعف الدورة الدموية: النوم بوضعية تضغط على الأوعية الدموية قد يقلل تدفق الدم إلى اليدين، مما يؤدي إلى تنميل مؤقت عند الاستيقاظ.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان التنميل متكررًا أو مصحوبًا بألم أو ضعف عضلي، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

طرق العلاج:

يعتمد العلاج على تحديد السبب الرئيسي لتنميل اليدين. قد يشمل العلاج:

العلاج الطبيعي: لتقوية العضلات وتحسين حركة الأعصاب.

الأدوية: لتخفيف الألم والالتهاب.

الجراحة: في حالات نادرة، قد تكون الجراحة ضرورية لتخفيف الضغط على الأعصاب.

نصائح للوقاية:

الحفاظ على وضعية نوم صحيحة: تجنب النوم على يديك أو ذراعيك.

ممارسة الرياضة بانتظام: لتحسين الدورة الدموية.

تناول نظام غذائي صحي: غني بالفيتامينات والمعادن.