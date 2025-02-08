حشرات الشعر: مشكلة موسمية في المدارس وكيفية التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 05:53 مساءً - تعتبر الإصابة بحشرات الشعر، مثل القمل والصيبان، من المشاكل المزعجة التي قد تواجه الأطفال في المدارس. تنتشر هذه الحشرات بسرعة بين الأطفال بسبب الاحتكاك المباشر واستخدام الأدوات الشخصية المشتركة.

ما هو القمل والصيبان؟

القمل حشرات طفيلية صغيرة بحجم حبة السمسم تعيش على فروة رأس الإنسان وتتغذى على دمه. تضع الأنثى من 4 إلى 5 بيضات يوميًا، تُعرف بـ “الصيبان”، وتلتصق هذه البيوض بالشعر.

انتشار القمل في المدارس

تزداد احتمالية الإصابة بالقمل خلال فترة الدراسة بسبب الاختلاط الوثيق بين الأطفال. وفقًا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، يُصاب ملايين الأطفال بالقمل سنويًا، بغض النظر عن مستوى النظافة الشخصية.

أعراض الإصابة بالقمل

الحكة الشديدة: هي العرض الرئيسي للإصابة بالقمل، وقد تبدأ بعد أسابيع من الإصابة.

مناطق الإصابة: غالبًا ما تظهر الإصابة حول الأذنين ومؤخرة العنق.

علاج القمل

الفحص الدوري: يجب فحص شعر الطفل بانتظام تحت ضوء ساطع وتقسيمه إلى أقسام للكشف عن الصيبان.

استخدام العلاج:

وضع الدواء المخصص للقمل لمدة كافية وتمشيط الشعر بمشط ضيق لإزالة الحشرات.

غسل الشعر بالشامبو العلاجي.

تنظيف الملابس والأدوات:

غسل الملابس والملاءات بدرجات حرارة عالية.

نقع الأمشاط والفرش في ماء مغلي لمدة 10 دقائق.

المتابعة: يجب الاستمرار في تمشيط الشعر ومتابعته لمدة 3 أسابيع على الأقل للتأكد من عدم وجود بيض متبقي، مع تكرار العلاج عند الحاجة.

كيفية وقاية الطفل من القمل

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية: يجب على الطفل تجنب استخدام الأدوات الشخصية للآخرين، مثل فرش الشعر، والأمشاط، والقبعات، والأوشحة، والمناشف، وسماعات الأذن.

الفحص الدوري: في حالة معرفة وجود إصابة بالقمل في محيط الطفل، يجب فحصه على الفور.

التوعية: يجب توعية الطفل بأهمية النظافة الشخصية وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.