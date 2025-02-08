نصائح للحفاظ على لون الشعر المصبوغ لفترة أطول

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 05:53 مساءً - تجنب غسل الشعر بالماء الساخن

يعتبر تجنب الماء الساخن من أهم النصائح لتعزيز ثبات لون الشعر المصبوغ. يؤدي استخدام الماء الساخن إلى فتح مسام الشعر مما يسمح للصبغة بالتلاشي بسرعة أكبر. يُفضل غسل الشعر بالماء الفاتر للحفاظ على لون الشعر وحيويته لأطول فترة ممكنة.

استخدام شامبو خاص بالشعر المصبوغ

اختيار الشامبو المناسب يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على لون الشعر. الشامبو العادي قد يحتوي على مواد كيميائية تسبب في تلاشي اللون، لذا يجب البحث عن شامبو مخصص للشعر المصبوغ والذي يعزز من لمعان اللون ويحتوي على مكونات مغذية تحمي الشعر.

تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية

الأدوات الحرارية مثل المكاوي المسطحة والمجففات يمكن أن تساهم في تلاشي لون الشعر المصبوغ بسبب الحرارة العالية. إذا كان لابد من استخدامها، يُفضل ضبط الحرارة على أقل إعداد ممكن واستخدام منتجات حماية الشعر من الحرارة لحماية اللون.

طرق بديلة لتجفيف وتصفيف الشعر

جففي شعرك بالهواء الطلق كلما أمكن ذلك لتقليل التعرض للحرارة.

استعملي أدوات تصفيف بعناصر سيراميك لضمان توزيع الحرارة بطريقة متساوية.

تجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس

أشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن تؤدي إلى تلاشي لون الشعر بسرعة. لذا، يُنصح بارتداء قبعة أو استخدام منتجات تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية عند الخروج في الشمس لفترات طويلة.

تطبيق حمام زيت مرة أسبوعيًا

استخدام حمام الزيت بانتظام يساعد في تغذية الشعر المصبوغ وترطيبه، ما يحافظ على لمعانه ولونه. يُفضل استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند للمزيد من العناية والحماية.

تقليل غسل الشعر بشكل مبالغ فيه

غسل الشعر بشكل متكرر يمكن أن يسبب تلاشي لون الصبغة بسرعة. عوضًا عن ذلك، يُفضل غسل الشعر مرة إلى مرتين أسبوعيًا واستخدام الشامبو الجاف إذا لزم الأمر للحفاظ على نظافة الشعر دون التأثير على لونه.

باستخدام هذه النصائح البسيطة، يمكنك الاستمتاع بلون شعرك المصبوغ لفترة أطول وبمظهر صحي ومتألق. حافظي على العناية الدائمة والروتين الملائم لتبقى إطلالتك متجددة دائمًا.