هل تشعرين وكأن نملًا يزحف على بشرتك؟ قد يكون ذلك علامة على “سن اليأس”.

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 04:56 مساءً - يرتبط انقطاع الطمث بمجموعة متنوعة من الأعراض، تصل إلى 62 عرضًا مختلفًا، بما في ذلك الهبّات الساخنة، التعرق الليلي، وعدم انتظام الدورة الشهرية.

لكن هل سبق لك أن سمعت عن الإحساس بحركة حشرات وهمية على جلدك؟

هذا الإحساس الغريب يُعرف بالتنمل الهلوسي (Formication)، وهو نوع من اضطرابات الإحساس، حيث يشعر الشخص وكأن نملًا صغيرًا يزحف على جلده دون وجود سبب جسدي واضح، وفقًا لموقع Healthline.

غالبًا ما يحدث هذا الإحساس المزعج في الليل، مما يؤدي إلى حكة مستمرة قد تسبب التهابات جلدية إذا تم خدشها بشكل متكرر.

ما سبب حدوث هذا الإحساس؟

يعود هذا العرض إلى التغيرات التي تطرأ على وظيفة الأعصاب الجلدية نتيجة انخفاض مستوى هرمون الإستروجين، وفقًا لمركز My Menopause Centre.

يشير الخبراء إلى أن السبب الدقيق وراء هذه الظاهرة لا يزال غير واضح، لكنه قد يكون مرتبطًا بتدفق الدم أو بطريقة إرسال الأعصاب للإشارات الحسية.

بالإضافة إلى ذلك، تصبح البشرة أكثر جفافًا خلال هذه المرحلة بسبب تراجع جودة الكولاجين، مما يزيد من الشعور بالحكة وأعراض أخرى مشابهة.