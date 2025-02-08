لماذا نشعر بالسعادة في الصباح ونغرق في القلق ليلاً؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 04:56 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية، ونُشرت في مجلة BMJ Mental Health، تأثير الوقت من اليوم، وأيام الأسبوع، وحتى الفصول على الصحة النفسية.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن مشاعر القلق والتوتر تزداد في الليل، بينما يتحسن المزاج في الصباح.

استندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 49 ألف شخص، تم جمعها بين مارس 2020 ومارس 2022 كجزء من دراسة اجتماعية حول جائحة “كوفيد-19”.

وطُلب من المشاركين الإجابة على أسئلة مثل:

– إلى أي مدى شعرت بالسعادة خلال الأسبوع الماضي؟

– ما مدى رضاك عن حياتك؟

– إلى أي حد شعرت بأن ما تفعله له قيمة؟

أظهرت النتائج أن المشاعر السلبية مثل القلق والاكتئاب كانت أكثر حدة في الليل، خاصة عند منتصف الليل، بينما كانت أقل حدة في الصباح، حيث يشعر الناس بسعادة ورضا أكبر.

تأثير المزاج

كما أوضحت الدراسة أن الاعتقاد السائد بأن المزاج يكون أفضل في عطلة نهاية الأسبوع ليس دقيقاً تماماً. بل على العكس، كانت أيام الإثنين والجمعة هي الأكثر إيجابية مقارنةً بيوم الأحد.

أما بالنسبة لتأثير الفصول، فقد أظهرت البيانات أن الشتاء هو الموسم الأكثر تأثيراً على المزاج.