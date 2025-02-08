كيف يؤثر تناول الكافيين على أدوية البرد؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تحتوي معظم أدوية البرد على منبهات يمكن أن تتفاعل مع الكافيين، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية وقد يؤثر على فعالية الدواء.

تحتوي أدوية البرد على مكونات مثل السودوإيفيدرين والفينيليفرين، والتي تعمل على تقليل احتقان الأنف وتسهيل التنفس. ومع ذلك، فإن هذه المواد تُعد منبهات تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وقد تسبب أعراضًا جانبية مثل الارتعاش، العصبية، الأرق، الغثيان، جفاف الفم، وصعوبة النوم.

يؤثر الكافيين على امتصاص بعض الأدوية ومعالجتها في الجسم، مما قد يقلل من فعاليتها، كما قد يزيد من حدة الآثار الجانبية المرتبطة بها. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك الكافيين مع أدوية البرد إلى مضاعفات خطيرة مثل:

– ارتفاع ضغط الدم

– الجفاف

– خفقان القلب

– النوبات القلبية أو السكتات الدماغية

– زيادة معدل ضربات القلب

إضافة إلى ذلك، تحتوي بعض مسكنات الألم على الكافيين، ما قد يؤدي إلى مضاعفات إضافية عند تناولها مع المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة.

لا يوجد وقت محدد لاستئناف تناول الكافيين بعد استخدام أدوية البرد، لكن بعض المتخصصين ينصحون بالانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الدواء لتقليل مخاطر التفاعلات السلبية وضمان فعالية العلاج.

لذلك، يُفضَّل توخي الحذر وتجنب الكافيين أثناء تناول أدوية البرد أو استشارة الطبيب للحصول على توصيات مناسبة لحالتك الصحية.