احذر هذه العادات.. تؤدي إلى زيادة الوزن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

زيادة الوزن ليست نتيجة لحدث مفاجئ، بل هي تراكم لعادات يومية قد تمر دون ملاحظة. وبينما يركز الكثيرون على الإفراط في تناول الطعام أو قلة النشاط البدني، هناك عوامل أخرى تلعب دورًا رئيسيًا في اكتساب الوزن.

قد يبدو تفويت وجبة الإفطار وسيلة فعالة لتقليل السعرات الحرارية، لكنه غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع في وقت لاحق، مما يجعل من الصعب التحكم في كميات الطعام المتناولة خلال اليوم. تشير الأبحاث إلى أن من يتجاهلون الإفطار أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام في الوجبات التالية.

تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو تصفح الهاتف قد يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية دون إدراك، مما يساهم في زيادة الوزن بشكل غير محسوب. ينصح بتخصيص وقت محدد لتناول الطعام والحرص على التركيز أثناء الأكل.

تناول الطعام بسرعة لا يمنح الدماغ وقتًا كافيًا لإدراك الشبع، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. من الأفضل مضغ الطعام ببطء والاستمتاع به لمنح الجسم فرصة لتنظيم شهيته.

المشروبات السكرية، القهوة المضاف إليها الكريمة، وبعض العصائر تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي لا توفر إحساسًا بالشبع، مما يؤدي إلى زيادة غير ملحوظة في الوزن. يُنصح بتقليل تناول هذه المشروبات واستبدالها بالماء أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية.

الحرمان من النوم يؤثر على الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية، مثل اللبتين والجريلين، مما يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية. الحفاظ على نمط نوم منتظم يساعد في تنظيم الشهية ومنع زيادة الوزن غير المرغوب فيها.

التوتر المزمن قد يدفع البعض إلى تناول الطعام بدافع عاطفي، خاصة الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون. كما أن ارتفاع مستويات الكورتيزول بسبب الإجهاد قد يؤدي إلى تخزين الدهون في منطقة البطن. ينصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والرياضة لتقليل تأثير التوتر على عادات الأكل.

يمكن لتعديلات بسيطة في الروتين اليومي أن تحدث فرقًا كبيرًا في التحكم بالوزن. من خلال الانتباه إلى هذه العادات ومعالجتها بوعي، يصبح من الممكن الحفاظ على وزن صحي دون الحاجة إلى اتباع أنظمة غذائية صارمة.