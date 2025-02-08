نشكركم على متابعتكم خبر 5 أطعمة تعالج شعرك وتعزز نموه طبيعيًا .. احرص على تناولها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

العناية بالشعر لا تقتصر فقط على استخدام الشامبوهات والزيوت، بل تلعب التغذية دورًا أساسيًا في تحسين صحته وتعزيز نموه بشكل طبيعي. فاختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية يساعد في تقوية الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تدعم صحة الشعر وفقًا لمصادر متخصصة في التغذية والصحة.

تُعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين مصدرًا غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساهم في:

– ترطيب فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

– تحسين مرونة الشعر وحمايته من الجفاف والتقصف.

تناول الأسماك الدهنية بانتظام يساعد في الحفاظ على لمعان الشعر وحيويته، خاصة خلال الفصول الجافة.

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، وهو المكون الأساسي لخلايا الشعر، إلى جانب البيوتين، المعروف بقدرته على:

– تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

– تقوية الشعر وتحسين مظهره.

يؤدي نقص البروتين إلى ضعف الشعر وهشاشته، لذا يُنصح بإدراج البيض ضمن النظام الغذائي للحفاظ على شعر قوي وصحي.

المكسرات مثل اللوز وعين الجمل، بالإضافة إلى بذور الكتان، غنية بالعناصر المغذية مثل:

– فيتامين E، الذي يحسن تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر.

– الزنك والسيلينيوم، اللذان يساعدان في الوقاية من تساقط الشعر والحفاظ على فروة رأس صحية.

تناول حفنة يومية من المكسرات أو إضافة البذور إلى الطعام يساعد في دعم صحة الشعر من الداخل.

تُعد السبانخ وغيرها من الخضروات الورقية مثل البروكلي من المصادر الغنية بالعناصر التالية:

– الحديد، الذي يساعد في نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

– فيتامين C، الذي يدعم إنتاج الكولاجين الضروري لتقوية الشعر.

– البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين A ويساعد في ترطيب فروة الرأس ومنع التقصف.

تناول هذه الخضروات بانتظام يساهم في تحسين كثافة الشعر وحمايته من التلف.

يُعرف الأفوكادو بأنه من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، وهو مفيد للشعر لاحتوائه على:

– فيتامين E، الذي يعزز نمو الشعر ويحمي بصيلاته من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

– الأحماض الدهنية، التي تساعد على ترطيب الشعر وفروة الرأس.

يمكن تناوله ضمن النظام الغذائي أو استخدامه كقناع طبيعي لتغذية الشعر ومنحه الترطيب اللازم.

للحصول على شعر قوي وصحي، يُنصح بتناول أطعمة غنية بالبروتين، الفيتامينات، والمعادن الضرورية لنمو الشعر. إدراج الأسماك الدهنية، البيض، المكسرات، الخضروات الورقية، والأفوكادو في النظام الغذائي يساهم بشكل كبير في تحسين صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف.