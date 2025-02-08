دوري روشن السعودي (19): الهلال في ضيافة ضمك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلتقي الخلود مع الرياض الساعة 16:55 بتوقيت مكة المكرمة، والأخدود مع الاتفاق الساعة 18:40، وضمك مع الهلال الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (19)

العروبة × الوحدة 4-2

النصر × الفيحاء 3-0

الأهلي × الفتح 2-0

القادسية × الرائد 2-0

الشباب × الخليج 5-1

التعاون × الاتحاد 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 49 نقطة

2- الهلال: 46 نقطة

3- النصر: 41 نقطة

4- القادسية: 41 نقطة

5- الأهلي: 38 نقطة