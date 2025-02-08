نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (19): الهلال في ضيافة ضمك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلتقي الخلود مع الرياض الساعة 16:55 بتوقيت مكة المكرمة، والأخدود مع الاتفاق الساعة 18:40، وضمك مع الهلال الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (19)
العروبة × الوحدة 4-2
النصر × الفيحاء 3-0
الأهلي × الفتح 2-0
القادسية × الرائد 2-0
الشباب × الخليج 5-1
التعاون × الاتحاد 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 49 نقطة
2- الهلال: 46 نقطة
3- النصر: 41 نقطة
4- القادسية: 41 نقطة
5- الأهلي: 38 نقطة