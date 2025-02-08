كيفية تشجيع أطفالك على القراءة: نصائح للأهل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 06:55 صباحاً - أهمية القراءة في مرحلة الطفولة

تشكل القراءة جزءاً هاماً من نمو الطفل وتطوره. فهي لا تساهم فقط في تعزيز المهارات اللغوية للأطفال، بل تساعدهم أيضًا في توسيع عوالمهم وفهم العالم من حولهم. علاوة على ذلك، تُعزز القراءة لدى الأطفال مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وتساعدهم في التعبير عن أفكارهم بشكل أفضل.

نصائح لتشجيع الأطفال على القراءة

تشجيع الأطفال على القراءة يمكن أن يكون تحدياً، ولكن مع بعض الاستراتيجيات الفعالة يمكن تحفيز حبهم للكتب.

إيجاد الكتب المناسبة

من الهام اختيار الكتب التي تتناسب مع اهتمامات ومستوى قراءة الطفل. الأطفال أكثر حماساً للقراءة عندما تكون الكتب مرتبطة بموضوعات تثير فضولهم.

اختر كتب الأطفال المصورة إذا كان طفلك صغيراً.

ابحث عن سلسلة كتب تروق لطفلك ليستمتع بمتابعتها.

استخدم المكتبات العامة لاختيار الكتب وتدويرها بانتظام.

خلق بيئة مشجعة للقراءة

من الضروري توفير بيئة تشجع الطفل على القراءة. يمكن للأهل أن يساهموا في ذلك من خلال عدة وسائل.

تخصيص زاوية مريحة في المنزل للقراءة مع إضاءة جيدة وأرفف مخصصة للكتب.

إزالة مصادر الإلهاء مثل الأجهزة الإلكترونية أثناء جلسات القراءة.

عرض تشكيلة متنوعة من الكتب في المنزل ليجد الطفل دائماً شيئاً يقرؤه.

مشاركة الأهل في تجربة القراءة

يمكن للأهل أن يكونوا قدوة جيدة لأطفالهم من خلال القراءة معهم.

اقضِ وقتاً في قراءة القصص بشكل يومي مع طفلك، وناقش الأحداث والشخصيات.

اطلع على اهتمامات طفلك وابحث عن كتب تلائمها لقراءتها معاً.

شارك طفلك الكتب التي كنت تحبها في صغرك لتشجيع التواصل العاطفي مع عادة القراءة.

تشجيع الطفل على التعبير عن رأيه

شجع الطفل على الحديث عن الكتب التي يقرؤها، حيث يساهم ذلك في تعزيز الفهم والتفاعل مع النصوص.

أطلب من الطفل تلخيص القصة بعباراته الخاصة.

قم بطرح الأسئلة حول الأحداث والشخصيات لتشجيعه على التفكير النقدي.

شجع الطفل على كتابة مراجعة أو رسم صور لشخصيات الكتاب المفضلة لديه.

خاتمة: زرع حب القراءة منذ الصغر

العمل على تشجيع الأطفال على القراءة منذ الصغر يساهم في غرس حب القراءة في نفوسهم مدى الحياة. بتوفير البيئة المناسبة، والجلسات المشتركة، والدعم والتوجيه، يمكن للأهل أن يساعدوا في بناء جيل قارئ وواعٍ.