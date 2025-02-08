أسباب تنميل اللسان والمخاطر التي يسببها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 05:57 صباحاً - ما هو تنميل اللسان؟

تنميل اللسان هو إحساس غير طبيعي يشعر به الشخص في لسانه، ويُوصف بأنه شعور بالوخز أو الخدران. قد يكون هذا الإحساس مؤقتًا أو مزمنًا، ويمكن أن يؤثر على جودة الحياة بشكل عام إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

الأسباب الرئيسية لتنميل اللسان

تلعب العديد من العوامل دورًا في التسبب في تنميل اللسان. إليك بعض الأسباب الشائعة:

1. نقص الفيتامينات والمعادن

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 أو الحديد إلى تنميل اللسان، حيث يلعبان دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الأعصاب وسلامتها.

2. المشاكل العصبية

قد يؤدي تلف الأعصاب في الفم أو في أماكن أخرى من الجسم إلى الشعور بتنميل اللسان. قد ينتج ذلك عن حالات مثل التصلب المتعدد أو السكري.

3. التهابات الفم واللثة

يمكن أن تسبب التهابات الفم، مثل التهاب اللسان أو اللثة، إلى التهيج والتنميل في المنطقة المصابة.

4. الحساسية والغذاء

تناول بعض الأطعمة أو التعرض لمواد معينة يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي يؤدي إلى تنميل في الفم.

المخاطر المصاحبة لتنميل اللسان

بينما قد يكون تنميل اللسان عرضًا غير مؤذٍ ومؤقت، فإنه قد يدل على مشاكل صحية تحتاج إلى التدخل الطبي. فيما يلي بعض المخاطر المحتملة:

تشير إلى وجود حالة طبية كامنة: تنميل مستمر يمكن أن يكون إشارة إلى حالة صحية تحتاج إلى تقييم طبي شامل.

تأثير على التغذية الفموية: الأشخاص الذين يعانون من تنميل اللسان قد يجدون صعوبة في الأكل أو التذوق، مما قد يؤثر على تناول الطعام بشكل عام.

تفاقم الحالة العصبية: في حالة وجود مرض عصبي، قد يكون تنميل اللسان مؤشرًا على تفاقم المرض أو الحاجة إلى تعديل العلاج.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من تنميل اللسان المستمر أو المصحوب بأعراض أخرى مثل الدوخة أو صعوبة في الكلام أو البلع، فمن المهم التوجه إلى الطبيب للحصول على تقييم شامل. التشخيص المبكر والعلاج يمكن أن يساعدا في تحديد السبب الجذري وتقديم العناية المناسبة للحالة.