رقم قياسي للفرنسي راندال كولو مواني

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 03:55 صباحاً - ذكرت شبكة (أوبتا)، أن راندال كولو مواني بات أول لاعب من جوفنتوس يسجل للمباراة الثالثة على التوالي في بداية مشواره مع اليوفي.

وسجل مواني هدفين فاز بهما جوفنتوس على مضيفه كومو (2-1) في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وانضم مواني إلى اليوفي في الميركاتو الشتوي الحالي، قادماً من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب مواني أمس، الجمعة، مباراته الثالثة مع جوفنتوس، وقبلها سجل في مرمى نابولي، وهدفين في مرمى إمبوليـ ليصل إلى الهدف الخامس في 3 مباريات.