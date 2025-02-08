فوائد تناول بياض البيض على جهازك المناعي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 03:55 صباحاً - بياض البيض: غذاء مثالي لتعزيز جهاز المناعة

يُعد بياض البيض من الأغذية ذات القيمة العالية التي تتناولها العديد من الناس لما له من فوائد صحية متعددة، ولعل من أهم هذه الفوائد هي دعم الجهاز المناعي للجسم. يحتوي بياض البيض على مجموعة من العناصر الغذائية التي تساعد في تحسين وظائف الجهاز المناعي.

غني بالبروتينات

بياض البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين النقي الخالي من الدهون، وهو ضروري لبناء الأنسجة والخلايا المناعية. إذ إنَّ البروتينات تشكل جزءًا أساسيًا من تركيب الأجسام المضادة التي يحارب بها الجسم الأمراض.

مضادات الأكسدة

أظهر الدراسات أن بياض البيض يحتوي على مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم الذي يساهم في مكافحة الجذور الحرة. هذه الجذور يمكن أن تسبب التهابات وأمراض مزمنة إذا لم تتم السيطرة عليها، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يساعد في تعزيز الصحة العامة للجسم.

محتوى منخفض من الدهون والسعرات الحرارية

من أبرز ميزات بياض البيض أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يرغبون في دعم جهازهم المناعي دون زيادة في الوزن. يساعد ذلك في الحفاظ على وزن صحي يدعم وظائف الجهاز المناعي بشكل مثالي.

كيفية إدراج بياض البيض في نظامك الغذائي

إليك بعض الأفكار لإدماج بياض البيض في وجباتك اليومية للاستفادة من فوائده المتنوعة:

إعداده كعجة بياض البيض مع إضافة الخضروات مثل السبانخ والفلفل والطماطم للحصول على وجبة متكاملة وصحية.

إضافته إلى العصائر الطبيعية أو البروتين شيك بعد الخفق جيدًا لزيادة محتوى البروتين.

استخدامه كبديل للبيض الكامل في الوصفات التي تتطلب تقليل محتوى الكوليسترول.

إضافته إلى السلطات أو الحساء كعنصر إضافي مُغذٍّ.

إن تناول بياض البيض بانتظام يُعزز مناعة الجسم ويحميه من الأمراض بشكل فعّال، ولذلك يُنصح بإدراجه في النظام الغذائي اليومي لتحقيق الفائدة القصوى. دائمًا ما يجب التأكد من طهي البياض بشكل جيد للتخلص من أي بكتيريا محتملة كما هو الحال مع كافة المنتجات الحيوانية.