روبن أموريم ينتقد فريقه رغم الفوز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 02:53 صباحاً - تحدث روبن أموريم، مدرب فريق مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، عن فوز فريقه على ليستر سيتي 2-1، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم.

وقال أموريم في تصريحات بعد المباارة: كان علينا الإيمان حتى النهاية، لكن هذه المباراة لا علاقة لها بمانشستر يونايتد في زمن فيرجسون.

وأضاف: علينا أن نكون أفضل بكثير بالكرة وبدونها، لم يكن لدينا أي طاقة في الشوط الأول… في الشوط الثاني، لعبنا بسرعة أكبر بعض الشيء، فزنا بالكرات الثانية، وتمكنا من قلب الأمور، لذلك كانت النتيجة جيدة لكن الأداء لم يكن كذلك.

وقال أيضاً: المدرب هو المسؤول الأول عندما لا يقدم الفريق أداء جيداً ولا يتحسن… نحن هنا لتحليل المباراة، ودراستها، ومحاولة التحسن في المباراة المقبلة… في بعض الأحيان تكون التفاصيل الصغيرة هي الفارق، مثل السيطرة على الكرة، عدم فقدانها بسهولة عند أول ضغط. علينا التعامل مع هذه اللحظات الصعبة سواء خارج ملعبنا أو داخله، وسنحاول القيام بذلك في المباراة المقبلة.