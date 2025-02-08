ماجواير: لم نكن بالمستوى المطلوب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 01:56 صباحاً - عبّر هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، عن سعادته بالفوز على ليستر سيتي 2-1 في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي.

وقال ماجواير بعد المباراة: كانت نهاية المباراة رائعة… في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل بكثير… أما في الشوط الأول، فلم نكن على المستوى المطلوب، لعبنا بوتيرة بطيئة ولم ندخل في أجواء المباراة بشكل جيد… ربما كنا نستحق أن نخرج متأخرين في النتيجة مع نهاية الشوط الأول.

وأضاف: لكن في الشوط الثاني، خرجنا بضغط أعلى وأداء أسرع، سيطرنا على المباراة، وشعرنا أن الفوز قادم لا محالة… في النهاية، سقطت الكرة لي لحسن الحظ وتمكنت من وضعها في الشباك.