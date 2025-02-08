الدوري البرتغالي: التعادل يحكم بين بورتو ولشبونة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 12:59 صباحاً - سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم بين بورتو وسبورتينغ لشبونة.

تقدم سبورتينغ لشبونة عبر ايفان فريسنيدا (د 42) وأدرك دانييل لوادير التعادل لأصحاب الأرض (د 90 +4).

وشهدت المباراة طرد اثنين من لاعبي لشبونة وهما ماتيوس ريس (د 90 +7) وعصمان ديوماندي (د 90 +8).

ورفع بورتو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وسبورتينغ لشبونة إلى 51 نقطة في المركز الأول.