الدوري الفرنسي: سان جيرمان يلتهم موناكو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 فبراير 2025 12:59 صباحاً - افتتح باريس سان جيرمان مباريات الجولة الحادية والعشرين بفوز كبير على ضيفه موناكو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل أهداف باريس سان جيرمان فيتينيا (د 6)، وخفيشا كفاراتسخيليا (د 54) وعثمان ديمبلي (57 و90) وسجل هدف موناكو دينيس زكريا (د 17).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول، وبقي رصيد موناكو 37 نقطة في المركز الثالث.