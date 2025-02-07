بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 11:48 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

بذور الخردل هي إحدى المكونات الطبيعية المذهلة التي تقدم فوائد عديدة للشعر. هذه البذور الصغيرة والقوية تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية والمركبات الفعالة التي تساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على صحة الشعر وجماله.

فوائد استخدام بذور الخردل للعناية بالشعر:

أولاً، بذور الخردل غنية بالبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا-3 وأوميغا-6. هذه المغذيات تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نمو خصلات جديدة. كما أنها تعزز المرونة والليونة للشعر، مما يحد من التقصف والتكسر.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الخردل على كمية وفيرة من الكبريت. هذا العنصر الحيوي له دور مهم في إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الرئيسي المكون للشعر. ارتفاع نسبة الكبريت في بذور الخردل يساعد على تعزيز نمو الشعر وتحسين قوامه وملمسه.

كما أن هذه البذور غنية بالمعادن الأخرى مثل الحديد والنحاس والزنك. وتلعب هذه المعادن دوراً حيوياً في عمليات التمثيل الغذائي للشعر وتوفير العناصر الضرورية لبقائه صحياً وقوياً. على سبيل المثال، يساهم الحديد في إنتاج الهيموجلوبين، الذي ينقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر ويحفز نموها.

علاوة على ذلك، تحتوي بذور الخردل على مركبات مضادة للأكسدة قوية مثل الفيتامين C والفلافونويدات. هذه المركبات تساعد على حماية الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة والعوامل البيئية الضارة كالتعرض للشمس والتلوث. بالتالي، يصبح الشعر أكثر قوة ومقاومة للشيب المبكر.

من ناحية أخرى، تتميز بذور الخردل بخصائصها المضادة للالتهابات. هذه الخاصية تجعلها فعالة في علاج حالات فروة الرأس المزمنة كالحكة والتهيج. كما أنها قد تساعد في الوقاية من تساقط الشعر الناتج عن الالتهابات.

بالإضافة إلى الفوائد الصحية، تحتوي بذور الخردل على زيت غني ومغذٍ للشعر. يمكن استخدام هذا الزيت كعلاج طبيعي لتنعيم الشعر وإضفاء اللمعان عليه. كما أنه يساعد على ترطيب فروة الرأس وتقليل الجفاف.