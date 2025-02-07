تأثير ماء البحر على صحة جسمك

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 10:51 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

ليس سرا أن البحر يشكل جزءا كبيرا من كوكبنا الأزرق، إذ يغطي حوالي 71% من سطح الأرض. إن هذا المصدر الطبيعي الهائل للمياه له فوائد لا تُحصى للجسم البشري، فهو يحتوي على مجموعة من المعادن والعناصر الأساسية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم وتعزيز جماله.

غنى ماء البحر بالمعادن

يعتبر ماء البحر غنيا بمجموعة من المعادن الضرورية لصحة الجسم، ومن أهمها:

1. الملح (الصوديوم والكلوريد): يساهم في المحافظة على التوازن المائي في الجسم، وضبط ضغط الدم، وتنظيم إيقاع عمل القلب.

2. المغنيسيوم: يعزز صحة العظام والأسنان، ويساعد على تنشيط عمل العضلات والأعصاب.

3. البوتاسيوم: يلعب دورا حيويا في المحافظة على توازن السوائل في الجسم، وتنظيم ضربات القلب.

4. الكالسيوم: يعزز صحة العظام والأسنان، ويساهم في الوقاية من هشاشة العظام.

5. اليود: يُعد ضروريا لصحة الغدة الدرقية، ويساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

فوائد ماء البحر للجسم

إن تعرض الجسم لماء البحر له آثار إيجابية عديدة، نذكر منها:

1. تحسين صحة الجلد: تساعد المعادن الموجودة في ماء البحر على ترطيب الجلد وتعزيز نضارته، كما تسهم في علاج بعض الحالات الجلدية كالإكزيما والصدفية.

2. تقوية الجهاز المناعي: إن الغطس في ماء البحر يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة الأمراض.

3. تحسين الدورة الدموية: تساعد المعادن الموجودة في ماء البحر على تحسين الدورة الدموية وزيادة إمداد الأوكسجين إلى الأنسجة.

4. تخفيف التوتر والقلق: إن الاستحمام في ماء البحر له تأثير مريح على النفس، ويساعد على تخفيف التوتر والقلق.

5. تحسين وظائف الجهاز التنفسي: إن استنشاق بخار ماء البحر يساعد على تنظيف الرئتين والتخلص من السموم والملوثات.

6. علاج آلام المفاصل: تساعد المعادن الموجودة في ماء البحر على تخفيف آلام المفاصل والتهابات العظام.