في مباراة شهدت 9 أهداف .. الجزيرة يحقق فوزاً صعباً على العروبة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 08:48 مساءً - حقق الجزيرة فوزاً صعباً على نظيره العروبة، بنتيجة 5-4، مساء اليوم، ضمن الجولة 15 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

خماسية الجزيرة حملت توقيع كل من برونو دي أوليفيرا (د44)، رافيل تاجير (د54)، نبيل فقير “هدفين” (د58، د66)، وأحمد فوزي (د65).

فيما سجل للعروبة كل من فيف سولومون أوتابور (د33)، خليفة مبارك (د62) بالخطأ في مرماه، ويتينيس جواو (د68)، وعلي عيد (د90+3).

بهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط في المركز الأخير.