العناية بالبشرة في الشتاء: كيفية الحفاظ على نضارتها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 08:48 مساءً - أهمية العناية بالبشرة في فصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتعرض البشرة لظروف قاسية نتيجة الجو البارد والجاف. هذا التغيير في الطقس يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة وفقدان حيويتها وإشراقها. لذلك، من الضروري اتباع نظام للعناية بالبشرة يساعد في الحفاظ على رطوبتها ونضارتها خلال هذه الأشهر الباردة.

خطوات العناية بالبشرة في الشتاء

١. الترطيب الدائم

من أساسيات العناية بالبشرة في الشتاء هو الحفاظ على ترطيبها بشكل جيد. يجب استخدام مرطبات غنية تحتوي على مكونات فعالة مثل حمض الهيالورونيك وزبدة الشيا والزيوت الطبيعية التي تعزز من حجز الرطوبة داخل البشرة.

٢. تقشير البشرة بلطف

التقشير الخفيف للبشرة يزيل الخلايا الميتة التي قد تتراكم وتسبب الجفاف. يُفضل استخدام مقشرات لطيفة لتجنب تهيج البشرة، مع تطبيقها مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.

٣. حماية البشرة من العوامل الخارجية

حتى في فصل الشتاء، من المهم حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة لذلك يُنصح باستخدام مستحضرات الحماية من الشمس. كذلك، ارتداء الملابس الدافئة والحفاظ على الرأس واليدين مغطاة يمكن أن يقلل من تأثير الهواء البارد على الجلد.

٤. تجنب الماء الساخن

قد يكون من المغري الاستحمام بالماء الساخن خلال الأيام الباردة، لكن ذلك يؤدي إلى تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية. لذا، يُفضل استخدام الماء الفاتر للحفاظ على توازن البشرة.

٥. شرب الماء بكميات وفيرة

قد ينسى الكثيرون شرب الماء في الشتاء بسبب عدم الشعور بالعطش، ولكن الماء ضروري للحفاظ على ترطيب وحيوية البشرة. يُنصح بشرب ٨ أكواب من الماء يوميًا على الأقل.

التغيرات الغذائية لتعزيز نضارة البشرة

الحفاظ على نظام غذائي متوازن يساهم في دعم صحة البشرة. يمكن أن تضيف بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة فوائد كبيرة لنضارة البشرة:

الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين C لتعزيز إنتاج الكولاجين

الدهون الصحية الموجودة في الأسماك والمكسرات التي تساعد في تقوية حاجز البشرة

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار والبطيخ للحفاظ على الترطيب

نصائح عامة للحفاظ على نضارة البشرة في الشتاء

من المستحب الحفاظ على نظام روتيني ثابت للعناية بالبشرة يتناسب مع احتياجاتها الخاصة في فصل الشتاء. يمكنك استشارة أخصائي الجلدية للحصول على نصائح مخصصة تناسب نوع بشرتك. العناية الجيدة ببشرتك ستساهم بشكل كبير في الحفاظ على نضارتها وتألقها طوال العام.