جوارديولا: ليتون أورينت سيسبب لنا مشاكل .. والتعاقد مع نيكو جونزاليس مهم لتعويض رودري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 07:51 مساءً - تحدث، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن جاهزية فريقه لمواجهة ليتون أورينت، غداً السبت، في كأس الاتحاد الإنكليزي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال جوارديولا: “نعم بالطبع سيتسببون في مشاكل، لقد واجهنا دائماً مشاكل خارج أرضنا في هذه البطولة، كأس الاتحاد الإنكليزي أو كأس كاراباو، خارج أرضنا أمام فرق في دوري الدرجة الأولى أو حتى الدرجة الثانية”.

وعن التعاقد مع نيكو جونزاليس، أوضح: “مهم حقاً! إنه مركز كنا ضعفاء فيه بعد غياب رودري”.

وأضاف: “أعرف نيكو من أكاديمية برشلونة وكان والده يعمل هنا، أنا سعيد حقاً بجهود النادي لإحضاره هنا للسنوات القادمة، لاعب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، يمكنه اللعب في مركز 6 و8، من الناحية البدنية، إنه فتى قوي”.

وعن افتقار جاك جريليش إلى المشاركة المنتظمة، علّق: “أنا آسف للغاية للاعبين لأنهم لا يحصلون على الدقائق التي ربما يستحقونها ولكن في النهاية، كانت مساهمات جيريمي دوكو أو سافينيو هائلة هذا الموسم، هذا هو السبب الوحيد؛ إنه ليس أمراً شخصياً، أو أنني لا أحب جاك، أو ليس لدي ثقة فيه”.

وأردف: “يتعين على المدير الفني أحياناً اختيار لاعب واحد أمام آخر، ليس فقط لأنك لا تحب الآخر، ولكن لأن اللاعب يمكن أن يمنحك في لحظة معينة من الموسم، بشكل أفضل، ليس أكثر من ذلك”.

وأكد: “بالطبع أرتكب أخطاء وربما يجب أن يلعب في مباريات أخرى، أو ربما لا ينبغي للاعبين الذين يلعبون ذلك، لكن ذلك عالمي وحياتي وعليك أن تقبل ذلك”.

وواصل: “بعد المباراة غداً سنعود مبكراً إلى مانشستر، وبعدها سيكون لدينا الوقت للبدء في الحديث عن مباراة ريال مدريد، بالطبع أتطلع إلى مدريد لكن فريق ليتون يستحق اهتمامي”.

وأتم: “كان الأمر دائماً على هذا النحو، وإلا لما كنا شاركنا في مباريات نصف النهائي والنهائي في كأس الإمارات التي خضناها في السنوات الخمس أو الست الماضية، لهذا السبب أشعر بالقلق وأركز على ليتون”.