عمر السومة: الفوز على الوحدة ب-6 نقاط

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 07:51 مساءً - أكد المهاجم السوري، عمر السومة، لاعب العروبة، أن فوز فريقه على الوحدة، يمكن اعتباره ب-6 نقاط، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة.

وسجل السومة ثنائية قاد خلالها العروبة للفوز على الوحدة، بنتيجة 4-2، اليوم الجمعة، لحساب الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال المهاجم السوري في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي: “الحمدلله على الفوز والنقاط الـ3، المباراة لم تكن سهلة”.

وأضاف: “الوحدة ترتيبه قريبٌ منا، كان الفارق نقطة واحدة، ولذا فهي مباراة بـ6 نقاط وليست بـ3 نقاط فقط.. لم يقصر أحدٌ من اللاعبين، الكل قاتل في الملعب، والمباراة كانت تحتاج إلى قتال، وحظاً أوفر لنادي الوحدة وجمهوره”.

وأتم: “الآن تركيزنا على المواجهة المقبلة، وعلينا أن ننسى هذه المباراة، نشكر الإدارة على تحفيزهم للاعبين قبل المباراة، ونتمنى أن نقدم مستويات أفضل في المباريات المقبلة لإسعاد الجماهير”.

يذكر أن السومة سجل للمرة الأولى بقميص العروبة، خلال مباراة اليوم، علماً أنه انضم لصفوف الفريق، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وبهذه الثنائية رفع السومة رصيده في الدوري السعودي إلى 146 هدفاً مبتعداً بفارق 5 أهداف عن المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، لاعب الشباب، في صراعهما على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي.