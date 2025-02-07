مدرب الوصل: لا يوجد عذر لعدم تحقيق الفوز على دبا الحصن

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 06:55 مساءً - تحدث ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، عن مواجهة دبا الحصن، بعد غد الأحد، في الجولة 15 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، قال ميلوش: “نحن في وضعية توجب أن نبدأ في الفوز بالمباريات، ولا يوجد عذر، بعدما قدمنا أداء مخيباً للآمال ضد النصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة(خسر الوصل 4-0).. والآن يجب أن نركز على مباراة دبا الحصن”.

وتابع: “علينا إظهار أننا جيدون كما نعتقد، وأفضل مما قدمناه في المباريات الأخيرة.. نحترم دبا الحصن، لديه أساليب لعب جيدة، وهجمات خطيرة في المسافات العميقة، وهو فريق خطر جداً في الكرات الثابتة، وهذه هي الجوانب التي يجب أن نحد منها”.

وأتم: “نسعى للعب أفضل مبارياتنا، ونأمل أن نبدأ الموسم بشكل صحيح، حتى لو كان ذلك في وقت متأخر”.