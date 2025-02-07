مبابي: مواجهة الديربي حاسمة بالنسبة ل-ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 06:55 مساءً - تحدث النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عن مواجهة أتلتيكو مدريد، غداً السبت، في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وفي مقابلة مع قناة ريال مدريد، قال مبابي: “ستكون مباراة رائعة ومهمة للغاية، هذه هي المرة الأولى التي أخوض فيها هذا اللقاء (غاب عن مواجهة الذهاب بسبب الإصابة)، متحمس جداً للعب ومساعدة الفريق، وآمل أن نحقق الفوز”.

وأضاف: “دائماً ألعب من أجل الفوز، وهذه المباراة ستكون حاسمة بالنسبة لنا ولجماهير ريال مدريد”.

وأوضح: “الهدف دائماً هو الانتصار، خصوصاً عندما نواجه أتلتيكو مدريد في ظل الوضع الحالي في الليجا، حيث إنهم قريبون منا في الترتيب. علينا الفوز وسنبذل كل شيء لتحقيق ذلك”.

وعن دعم الجماهير، علق مبابي: “الجماهير دائماً معنا، وأتوقع أن يكون البرنابيو ممتلئاً بأجواء رائعة، كما هو الحال دائماً. نأمل أن يساعدونا في الفوز وأن نثبت أننا الفريق الأفضل”.

وعن مواجهة زملائه في المنتخب الفرنسي بفريق أتلتيكو، قال مبابي: “أفضل ذلك، أعتقد أنه من الأسهل اللعب ضد لاعبين لديك علاقة جيدة معهم، لأنهم يدركون أن الأمر ليس شخصياً”.

وأتم: “نحن ندافع عن ألوان فريقنا، وبعد المباراة نظل أصدقاء، لكن خلال اللقاء سأقدم كل ما لديّ من أجل ريال مدريد. يجب أن نفوز”.