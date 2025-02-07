ريال مدريد يبدأ مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 06:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد بدأ مفاوضات تجديد عقد نجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيور، والذي ينتهي صيف 2027.

ويسعى الميرنجي للاحتفاظ بخدمات المهاجم البرازيلي لسنوات عديدة، وتحصينه من أطماع الأندية الراغبة بضمه، وخاصة من الدوري السعودي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد قدم عرضاً بالفعل من أجل تجديد عقد فينيسيوس جونيور.

وأشارت الشبكة، إلى أن ريال مدريد ينتظر موقفاً حاسماً من النجم البرازيلي بشأن العرض السعودي قبل استمرار المفاوضات.

وأفادت الشبكة: “السعودية تراقب مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، وفي حال فشلت، فإن المملكة ستقدم كل شيء لكي يكون البرازيلي نجم الدوري لسنوات طويلة قادمة”.

وكان النجم البرازيلي قد أعرب في تصريحات سابقة لقناة ريال مدريد أنه يتمنى البقاء في الملكي لسنوات عديدة.