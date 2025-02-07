عمر السومة يقود العروبة للفوز على الوحدة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 06:55 مساءً - قاد المهاجم السوري، عمر السومة، فريقه العروبة للفوز على الوحدة، بنتيجة 4-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رباعية العروبة حملت توقيع كل من براد بونغ (د33)، عمر السومة “هدفين” (د44 من ركلة جزاء، د51)، وكريستيان تيلو (د90+7)، فيما سجل سعد بقير هدفي الوحدة (د8، د61).

بهذه النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 17 نقطة في المركز 13، وتجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز 17.