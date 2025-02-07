قائمة مانشستر سيتي لخوض الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 04:57 مساءً - أعلن نادي مانشستر سيتي، عن قائمة الفريق لخوض الأدوار الإقصائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد السيتي لمواجهة ريال مدريد ضمن مباريات الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة.

وتقام مباراة الذهاب بين الطرفين يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب “الاتحاد” ، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب “سانتياغو برنابيو” يوم 19 فبراير/شباط الحالي.

وشهدت قائمة السيتي تواجد المصري، عمر مرموش، والمدافع الأوزبكي، عبد القادر خوسانوف، والإسباني نيكو جونزاليس الذين انضموا للسيتي في فترة الميركاتو الشتوي، فيما غاب فيتور ريس.

وضمت القائمة لاعب الوسط الإسباني، رودري، رغم عدم تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

إيدرسون، ستيفان أورتيجا مورينو، سكوت كارسون، مانويل أكانجي، ناثان آكي، روبن دياس، جون ستونز، عبد القادر خوسانوف، جوسكو جفارديول، نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، جاك جريليش، كيفن دي بروين، بيرناردو، رودري، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيس، جيمس ماكاتي، فيل فودين، جيريمي دوكو، سافينيو، إيرلينج هالاند، عمر مرموش، أوسكار بوب، ماكس ألين، ريكو لويس، نيكو أوريلي.