سيميوني: لا أفكر بالتحكيم .. ونريد الفوز على ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 04:57 مساءً - تحدث دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن مواجهة ريال مدريد، غداً السبت، في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال سيميوني: “لا أفكر في كيفية إدارة الحكم للمباراة، بل في طريقة لعبنا، على أمل أن نلعب مباراة جيدة، سنواجه خصماً يتمتع بمهارات فردية وجماعية رائعة، وعلينا أن نكون منتبهين للغاية لذلك”.

وأضاف: “نحن نفكر في المباراة فقط، والفوز على ملعب سانتياغو برنابيو من أجل الصعود إلى الصدارة، أنا أركز على المباراة، الجميع بحاجة إلى المزيد من الإجابات على هذه الخلافات، لكنني أركز على المباراة فقط”.

وعن تألق رودريجو دي بول، قال: “لقد نجح في تقديم نفس الأداء الذي رأيناه مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم وفي مسيرته، في السابق، كان يفعل ذلك في أماكن منفصلة، والآن لديه استمرارية نراها ونستمتع بها، لأنه مهم جداً للفريق بشخصيته ورؤيته للمباريات، نحن بحاجة إليه”.

وعن توقعاته لمواجهة الديربي، علق قائلاً: “نعلم ما سنواجهه، ريال مدريد سيبدأ المباراة بقوة وعزيمة، وسواء أتيحت لهم المساحة الكافية أو لم تتوفر، فهم جيدون للغاية، يتعين علينا أن نأخذ المباراة إلى المستوى الذي يمكننا أن نلحق بهم الضرر ونحقق الفوز”.

عن مستوى سورلوث، أتم: “الأرقام تتحدث عن نفسها، ونحن في حاجة إليه كثيراً. إنه يقدم أشياء مختلفة للفريق عن المهاجمين الآخرين، ونتوقع منه أن يكون في أفضل حالاته، إنه جاهز للمشاركة عندما يحين الوقت”.