نشكركم على متابعتكم خبر جاستن كلويفرت “لاعب الشهر” في البريميرليج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 04:57 مساءً - فاز جاستن كلويفرت، مهاجم بورنموث، بجائزة أفضل في الدوري الإنكليزي عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي 4 مباريات مع بورنموث خلال الشهر الماضي، تمكن الهولندي من المساهمة في 7 أهداف، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين.
خلال الموسم الحالي، لعب كلويفرت 25 مباراة مع بورنموث، وسجل 12 هدفاً وصنع 5 آخرين.
ويتواجد بورنموث في المركز السابع على جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 40 نقطة.