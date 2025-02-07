جاستن كلويفرت “لاعب الشهر” في البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 04:57 مساءً - فاز جاستن كلويفرت، مهاجم بورنموث، بجائزة أفضل في الدوري الإنكليزي عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 4 مباريات مع بورنموث خلال الشهر الماضي، تمكن الهولندي من المساهمة في 7 أهداف، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

خلال الموسم الحالي، لعب كلويفرت 25 مباراة مع بورنموث، وسجل 12 هدفاً وصنع 5 آخرين.

ويتواجد بورنموث في المركز السابع على جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 40 نقطة.