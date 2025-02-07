الكشف عن مدرب الشهر في البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 04:57 مساءً - كشفت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وحصل أندوني إيراولا، مدرب بورنموث، على الجائزة، بعد النتائج المميزة التي حققها فريقه خلال الشهر الماضي.

وتغلب بورنموث على نيوكاسل بنتيجة 4-1، وفاز على نوتنغهام فورست 5-0، وتخطى إيفرتون 1-0، وتعادل أمام تشيلسي 2-2، في يناير الماضي.

ويحتل بورنموث المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 40 نقطة.