هل يتوج ليفربول بالرباعية؟.. آرني سلوت يجيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 03:55 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة بليموث، الأحد المقبل، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال سلوت: “مباريات الكأس دائماً صعبة بغض النظر عن الفريق الذي تلعب ضده لأنها مباراة خارج الأرض”.

وعن إمكانية المداورة، أوضح: “في هذه اللحظات من المهم أن يحصل اللاعبون الذين لا يشاركون على وقت للعب، ليكونوا جاهزين إذا احتجنا إليهم يوماً ما”.

وأكمل: “إذا لم يخض بقية اللاعبين مثل تلك المباريات فسيكون من الصعب جداً عليهم أن يكونوا جاهزين إذا تعرضنا لإصابات أو إيقافات”.

وعن فرص التتويج بالرباعية، أتم: “لا أستطيع إلا أن أخبرك أنه في هذه اللحظة، نحن في مكان جيد للغاية. أنا لا أتحدث فقط عن النتائج، لكن اللاعبين لائقون ومستعدون، نحن في مكان جيد، لكننا نعلم أيضاً كم من الوقت لا يزال الموسم وكم من التحديات الصعبة التي ستظل أمامنا”.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي بعد مرور 24 جولة، وتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، كما تأهل بشكل مباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.