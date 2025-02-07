كيف تساهم الشوكولاتة في تعزيز الذاكرة؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 03:55 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي غرناطة وملقة في إسبانيا أن تناول الشوكولاتة الغنية بالمركبات الفينولية يمكن أن يعزز صحة الدماغ. حيث تلعب هذه المركبات دورًا في تحفيز تكوين الخلايا العصبية في الحُصين، وهو الجزء المسؤول عن الذاكرة والتعلم وتنظيم المشاعر.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة “Food & Function”، فإن الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة يزيد من إنتاج عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، وهو بروتين أساسي يساعد في بقاء الخلايا العصبية وتعزيز الروابط بينها، مما يعزز مرونة الدماغ وقدرته على التكيف مع التحديات الجديدة.

كما أظهرت النتائج أن الشوكولاتة تعزز البلاستيكية المشبكية، وهي قدرة الدماغ على إعادة تشكيل الروابط العصبية، مما يسهم في تحسين الذاكرة وسرعة التعلم.

وفي تحليل لأنواع مختلفة من الشوكولاتة المتاحة في الأسواق الإسبانية، اكتشف الباحثون أن الكاكاو غير القلوي يحتوي على مستويات أعلى من المركبات الفينولية والبروسيانيدين، بالإضافة إلى قدرة مضادة للأكسدة تفوق تلك الموجودة في الشوكولاتة القلوية، مما يجعله أكثر فائدة لصحة الدماغ.

كما تم إجراء اختبارات سلوكية على المشاركين في الدراسة.