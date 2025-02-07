استكشف “كنز فوائد” الفاصوليا بأنواعها ونكهاتها المتعددة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 03:55 مساءً - لم تعد الفاصوليا مجرد خيار تقليدي في المطبخ النباتي، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية الصحية بفضل غناها بالبروتين والألياف والعناصر الغذائية الضرورية.

**فوائد غذائية لا تُحصى**

تعتبر الفاصوليا مصدرًا غنيًا بالمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والفولات والحديد والزنك والمغنيسيوم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتعزيز الصحة العامة. كما أنها تتناسب مع مختلف الأنظمة الغذائية بفضل سهولة إضافتها إلى الأطباق المتنوعة.

وقد شهدت الفاصوليا تحولًا ملحوظًا في صورتها، حيث أصبحت علامات تجارية راقية تقدمها بعبوات فاخرة، رغم توفر خيارات اقتصادية غنية بنفس الفوائد.

**أفضل أنواع الفاصوليا للصحة**

– **فاصوليا البينتو**: تعتبر مثالية لصحة العظام والنوم لاحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم، كما أنها مصدر جيد للحديد النباتي. يُنصح بتناولها مع البروكلي أو عصير الليمون لتعزيز امتصاص الحديد.

– **الإدامامي**: خيار ممتاز للباحثين عن فقدان الوزن أو بناء العضلات، حيث إنها غنية بالبروتين والألياف وقليلة السعرات الحرارية، مما يجعلها مثالية كوجبة خفيفة أو إضافة للأطباق المختلفة.

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